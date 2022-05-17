17 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kanlı Ay Tutulması'nda göçmen nöbeti!
Dünyanın günlerdir beklediği Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti. Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Brezilya'ya, Kolombiya'dan Meksika'ya kadar dünyanın dört bir yanında takip edildi. Roma'da ise Kanlı Ay Tutulması sırasında kameralara takılan askerler dikkat çekti.