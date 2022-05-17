Kanlı Ay Tutulması’nda göçmen nöbeti!

Dünyanın günlerdir beklediği Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti. Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Brezilya'ya, Kolombiya'dan Meksika'ya kadar dünyanın dört bir yanında takip edildi. Roma'da ise Kanlı Ay Tutulması sırasında kameralara takılan askerler dikkat çekti.