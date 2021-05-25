Kanlı ay tutulması nedir | Dünya yarın geceye kilitlendi! Böyle görünecek

Süper Ay ne zaman | Tutulmalar göz kamaştırıcı astronomik olaylar arasında yer alıyor ve dünyada milyonlarca kişinin ilgisini aynı anda gökyüzüne çeviriyor. Yarın gece gerçekleşecek tutulma ise birçok açıdan ilginç. Dünya yarın gece gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak.