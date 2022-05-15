Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanlı Ay tutulmasına sayılı saatler kaldı. Heyecanla beklenen 2022 yılının ilk Ay tutulması Mayıs ayının ikinci haftası gerçekleşecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulmanın etkileri hem göksel olaylarla hem de astrolojik olaylarla ilgilenenlerin yakın takibinde bulunuyor. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması nerede görülecek, izlenecek?