30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Kanlar içinde bulundu: İlk ifadesinde 'Bıçağın üzerine düştüm' dedi
Karaman'da bir apartmanın önünde karnından bıçaklanmış halde kanlar içinde bulunan Habibe Y. hastaneye kaldırıldı. Genç kadın ilk ifadesinde, bıçağın üzerine düşmesi sonrası yaralandığını söyledi. Polis ekipleri bıçağı bulamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.