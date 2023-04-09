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Kandil'in de adayı olan Kılıçdaroğlu'na PKK'dan üst üste destek açıklamaları! PKK yöneticisi Remzi Kartal: Doğru tercih

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Giriş: 09.04.2023 10:48
HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den üst üste destek çalışmaları gelmeye devam ediyor. Elebaşı Duran Kalkan ve üst düzey hain Sabri Ok'tan sonra PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal'dan da 'Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı geldi. Kartal Kılıçdaroğlu için "Tarihi fırsat" ifadesini kullandı. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Mustafa Ertekin ile detaylandırdık.
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