Kanalizasyondan sızan pis su bodrum kattaki evi bastı

İstanbul Sultangazi'de kanalizasyon şebekesinden sızan pis su istinat duvarını delip önce bodrum kattaki evi bastı, ardından sokağa taştı. Kendisinin ve ailesinin defalarca İSKİ’yi aradığını fakat ilgilenen olmadığını iddia eden daire sahibi Cabbar Işık, “Rögar yer altından damar yapmış ve sızarak bizim binamızın alt katına akıyor. Ben görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra gelip olayı çözmüşler. Kiracılar sürekli evime gelip daireden su geliyor diye şikayet ediyorlardı” diyerek tepki gösterdi.