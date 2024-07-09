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Kanalizasyondan çıkan hayrete düşürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 10:39
Bulgaristan'da kanalizasyondan çıkan şey görenleri şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...
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