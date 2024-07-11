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Kanalizasyon suyu mahalleye akıyor! Zeytinburnu'nda 6 aydır akan atık suya çözüm bulunmadı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 11.07.2024 12:06
İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir mahalleye kanalizasyon suyu akıyor. Mahalle sakinleri 6 aydır çözülmeyen soruna bir an önce müdahale edilmesini isterken; İSKİ'ye de tepki gösteriyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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Kanalizasyon suyu mahalleye akıyor!
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