Kanalizasyon suyu mahalleye akıyor! Zeytinburnu'nda 6 aydır akan atık suya çözüm bulunmadı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir mahalleye kanalizasyon suyu akıyor. Mahalle sakinleri 6 aydır çözülmeyen soruna bir an önce müdahale edilmesini isterken; İSKİ'ye de tepki gösteriyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

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