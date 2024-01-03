Kanalizasyon suyu denize akıyor! Beylikdüzü'nde 8 mahallenin atığı denize karışıyor

İstanbul Beylikdüzü'nde 8 mahallenin atığı denize karışıyor. Çevre kirliliğine karşı henüz bir önlem alınmış değil. A Haber muhabiri Ahmet Nazif detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN