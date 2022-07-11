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Kanalizasyon atıkları denize boşaltılıyor! Çevre kirliliğinin sorumlusu kim?

A Haber
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Giriş: 11.07.2022 15:49
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla Fethiye'de kanalizasyon atıkları denize boşaltılıyor. Nüfusu artan ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye’deki çevre katliamının sorumlusu kim? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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