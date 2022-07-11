Kanalizasyon atıkları denize boşaltılıyor! Çevre kirliliğinin sorumlusu kim?

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla Fethiye'de kanalizasyon atıkları denize boşaltılıyor. Nüfusu artan ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye’deki çevre katliamının sorumlusu kim? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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