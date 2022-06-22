Kan kırmızısı değil... Kar kırmızısı! Kanlı karın nedeni küresel ısınma

Hava sıcaklığının artmasıyla Fransa alplerinde kırmızı kar birikintileri ortaya çıktı. "Kanlı kar" adı verilen doğa olayının nedeni ise küresel ısınma olarak tahmin ediliyor.

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