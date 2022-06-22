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Kan kırmızısı değil... Kar kırmızısı! Kanlı karın nedeni küresel ısınma

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 14:12
Hava sıcaklığının artmasıyla Fransa alplerinde kırmızı kar birikintileri ortaya çıktı. "Kanlı kar" adı verilen doğa olayının nedeni ise küresel ısınma olarak tahmin ediliyor.
Kan kırmızısı değil... Kar kırmızısı! KAN KIRMIZISI DEĞİL... KAR KIRMIZISI!

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