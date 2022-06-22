22 Haziran 2022, Çarşamba
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Kan kırmızısı değil... Kar kırmızısı! Kanlı karın nedeni küresel ısınma
Hava sıcaklığının artmasıyla Fransa alplerinde kırmızı kar birikintileri ortaya çıktı. "Kanlı kar" adı verilen doğa olayının nedeni ise küresel ısınma olarak tahmin ediliyor.