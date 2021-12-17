17 Aralık 2021, Cuma
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Kan donduran vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu
Kocaeli Körfez'de 35 yaşındaki Nebahat Er'e yakınları ulaşamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi. Kendisinden haber alınamayan Er, evinde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.