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Kan donduran vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

DHA
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Giriş: 17.12.2021 12:42
Kocaeli Körfez'de 35 yaşındaki Nebahat Er'e yakınları ulaşamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi. Kendisinden haber alınamayan Er, evinde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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