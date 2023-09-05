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Kan donduran olay! Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı: Ölmesi gerekiyordu! Öldü...

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Giriş: 05.09.2023 05:47
Karabük'te eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında tüfekle vurarak öldüren zanlının intihar etmeden önce Whatsapp durumuna yaptığı paylaşımlar kan dondurdu.
Katil koca eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Katil koca eşini ve kayınvalidesini öldürdü
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