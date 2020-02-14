14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.02.2020

Kan donduran görüntüler! Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki gencin amcasını tabancayla vurarak öldürdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Hastane kantinini işleten M.D., daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. ile karşılaştı. A.D., üzerindeki tabancayı çekerek amcasını vurdu. Olay yerinde can veren amcasının yanına kimseyi yaklaştırmayan A.D., hastaneye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kan donduran görüntüler!
Kan donduran görüntüler!
Bilim insanları koronovirüs fotoğraflarını yayımladı
Bilim insanları koronovirüs fotoğraflarını yayımladı
İstanbul'da otoparkta şok eden anlar!
İstanbul'da otoparkta şok eden anlar!
SOKAK RÖPORTAJI 14 Şubat Sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz ?
(SOKAK RÖPORTAJI) 14 Şubat Sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Türkiye bu davayı konuşmuştu! İşte karar
Türkiye bu davayı konuşmuştu! İşte karar
Sevgililer gününde 'Tank' sürprizi!
Sevgililer gününde 'Tank' sürprizi!
Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber'e konuştu
Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber'e konuştu
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü
Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz...
Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz...
Kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linçten polis kurtardı
Kağıthane'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linçten polis kurtardı
Uçağa lazer tacizi kamerada! Bunu yapanlara...
Uçağa lazer tacizi kamerada! Bunu yapanlara...
Ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu
Ambulans kara saplandı, yardıma Mehmetçik koştu
Daha Fazla Video Göster