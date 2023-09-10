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Kan donduran cinayet! Canlı yayında boğazını kesti

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Giriş: 10.09.2023 13:04
Malatya'da bir kişi, husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.
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