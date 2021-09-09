09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü: Kaçacak yer aradılar

Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü: Kaçacak yer aradılar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2021 14:34
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon sol şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi şans eseri ölümden döndü. Kamyon kaldırımda işyeri tabelalarına çarptıktan sonra tekrar sağ şeride geçerek park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kaldırımda oynayan kız çocuğunun son anda babası tarafından kurtarılması ve sohbet ederken kamyonun üzerlerine geldiğini görenlerin kaçıştıkları görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Facianın eşiğinden döndüler
Facianın eşiğinden döndüler
Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
Çocuklar kovaladı, ayı kaçtı
İstanbullulardan su zammına tepki
İstanbullulardan su zammına tepki
Ataklı’nın davasında üçüncü duruşma
Ataklı'nın davasında üçüncü duruşma
15 bin öğretmen ne zaman atacanak?
15 bin öğretmen ne zaman atacanak?
Aracı polislerin üzerine sürdü
Aracı polislerin üzerine sürdü
Altın kız kardeşler A Haber’de
Altın kız kardeşler A Haber’de
Aracıyla çarptığı köpeği ölüme terk etti
Aracıyla çarptığı köpeği ölüme terk etti
Balık tezgahlarında son durum
Balık tezgahlarında son durum
Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Feci kaza kameralara böyle yansıdı
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü
Sağlık Bakanı saat 18’de ne açıklayacak?
Sağlık Bakanı saat 18’de ne açıklayacak?
Daha Fazla Video Göster