Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü: Kaçacak yer aradılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon sol şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi şans eseri ölümden döndü. Kamyon kaldırımda işyeri tabelalarına çarptıktan sonra tekrar sağ şeride geçerek park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kaldırımda oynayan kız çocuğunun son anda babası tarafından kurtarılması ve sohbet ederken kamyonun üzerlerine geldiğini görenlerin kaçıştıkları görüldü.

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