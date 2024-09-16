16 Eylül 2024, Pazartesi
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Kamyonun devirdiği market tabelası alışverişten çıkan adamın kafasına düştü
İstanbul Avcılar'da sevkiyat için geri manevra yaparak markete yanaşan kamyonun kasası, tabelaya çarptı. Onlarca kilogram ağırlığındaki tabela, alışverişinin ardından marketten çıkan bir vatandaşın kafasına düştü. Çarpmanın etkisiyle adam yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.