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Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı, o anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 12:12
Hatay’ın Antakya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 şahsın havaya uçma anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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