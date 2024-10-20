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Kamyonetinden inerken otomobil çarptı! Sürücünün durumu ağır

Kamyonetinden inerken otomobil çarptı! Sürücünün durumu ağır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 01:43
Bursa’da İnegöl ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp, yardım istemek için yola çıkan kamyonetin sürücüsü İsmail Salih'e (32) otomobil çarptı. Salih ağır yaralanırken, sürücü kaza yerinden kaçtı.
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Kamyonetinden inerken otomobil çarptı!
Kamyonetinden inerken otomobil çarptı!
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