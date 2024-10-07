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Kamyonetin kasasını gören şaştı kaldı

Kamyonetin kasasını gören şaştı kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 13:40
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir balıkçı esnafının; kamyonetinin kasasına yaptırdığı sıhhi tesisat görenleri şaşırttı.
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Kamyonetin kasasını gören şaştı kaldı
Kamyonetin kasasını gören şaştı kaldı
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