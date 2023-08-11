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Kamyonete arkadan çarptılar! Motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı...

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Giriş: 11.08.2023 23:07
Şanlıurfa'da kamyonete çarpan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis memuru yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, yaralı polisler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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