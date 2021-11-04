Kamyonet kazanın etkisiyle otomobilin üzerine böyle devrildi

Ümraniye’de bir otomobil sürücüsü, dört yol ağzına kontrolsüz girerek seyir halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonet, park halinde olan ve neredeyse sıfır kilometre olan yeni otomobilin üzerine devrildi. Devrilen kamyonet şoförünün kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ümraniye'de Atınşehir Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dört yol ağzına kontrolsüz giren Pegeuot marka hafif ticari otomobil, seyir halindeki Kia marka kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarak park halinde bulunan sıfır kilometre otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yan yatan kamyonetin içerisinden şoför burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.