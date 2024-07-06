Kamyonet kasasında 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu! O tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden ve arka plakası takılı olmayan 68 LC 953 plakalı kamyonet üzerindeki 2 çocuk görenlerin yüreğini ağza getirdi. Ev eşyası yüklü kamyonetin kasasında biri eşyanın üzerine oturmuş diğeri ayakta seyreden 2 çocuk kamyonet arkasında seyreden bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamyonetin ufak bir engebede sarsılmasıyla çocukların düşmesi an meselesiyken sürücü kilometrelerce trafikte tehlikeyle seyretti. Kurtuluş Kavşağından Somuncu Baba Caddesine çıkan ve ardından Kireçlik Yoluna giren sürücü daha sonra gözden kayboldu.

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