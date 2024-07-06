06 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kamyonet kasasında 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu! O tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden ve arka plakası takılı olmayan 68 LC 953 plakalı kamyonet üzerindeki 2 çocuk görenlerin yüreğini ağza getirdi. Ev eşyası yüklü kamyonetin kasasında biri eşyanın üzerine oturmuş diğeri ayakta seyreden 2 çocuk kamyonet arkasında seyreden bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamyonetin ufak bir engebede sarsılmasıyla çocukların düşmesi an meselesiyken sürücü kilometrelerce trafikte tehlikeyle seyretti. Kurtuluş Kavşağından Somuncu Baba Caddesine çıkan ve ardından Kireçlik Yoluna giren sürücü daha sonra gözden kayboldu.