06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kamyonet kasasında 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu! O tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2024 22:27
Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden ve arka plakası takılı olmayan 68 LC 953 plakalı kamyonet üzerindeki 2 çocuk görenlerin yüreğini ağza getirdi. Ev eşyası yüklü kamyonetin kasasında biri eşyanın üzerine oturmuş diğeri ayakta seyreden 2 çocuk kamyonet arkasında seyreden bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamyonetin ufak bir engebede sarsılmasıyla çocukların düşmesi an meselesiyken sürücü kilometrelerce trafikte tehlikeyle seyretti. Kurtuluş Kavşağından Somuncu Baba Caddesine çıkan ve ardından Kireçlik Yoluna giren sürücü daha sonra gözden kayboldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Başkan Erdoğan’ın gol sevinci!
İşte Başkan Erdoğan'ın gol sevinci!
Kamyonet kasasında 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu!
Kamyonet kasasında 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu!
Sebepsiz yere iş yerlerinin camlarını kırdı!
Sebepsiz yere iş yerlerinin camlarını kırdı!
İzmir’de orman yangını!
İzmir'de orman yangını!
Çin’i sel vurdu, ABD’yi yangın!
Çin'i sel vurdu, ABD’yi yangın!
Boş arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı!
Boş arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçradı!
İstanbul’da anız yangını! Alevler büyüyerek ilerliyor
İstanbul'da anız yangını! Alevler büyüyerek ilerliyor
Soğuk suyla duş almak kilo vermeye yardımcı
"Soğuk suyla duş almak kilo vermeye yardımcı"
Aşırı sıcak hava hamileler için riskli!
Aşırı sıcak hava hamileler için riskli!
Toprak onun elinde şekil alıyor!
Toprak onun elinde şekil alıyor!
Yaralı dağ keçisi tedavi edildi!
Yaralı dağ keçisi tedavi edildi!
Atlı polisler Kırkpınar’da devriye geziyor!
Atlı polisler Kırkpınar'da devriye geziyor!
Daha Fazla Video Göster