Kamyonet bariyerlere çarptı, kilolarca patates yola saçıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 11.09.2025 16:24
Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra önündeki otomobile çarptı. Kazada kamyonetin kasasındaki plastik variller ve içerisindeki kilolarca kızartmalık patatesler yola saçıldı.
