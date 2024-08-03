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Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.08.2024 17:08
Antalya'da motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde duran kamyonu son anda fark edince frene basarak durmaya çalıştı, ancak motosikletin kayması sonucu kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
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