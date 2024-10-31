31 Ekim 2024, Perşembe
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Kamyon önüne aldığı otomobili 500 metre sürükledi!

Kamyon önüne aldığı otomobili 500 metre sürükledi!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 08:44
Güncelleme:31.10.2024 08:44
Antalya’da seyir halindeki araca çarparak önüne alan kamyon otomobili yaklaşık 500 metre sürükledi. Görenleri hayrete düşüren olayda araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi büyük panik yaşarken şans eseri kazayı yara almadan atlattı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Otomobili 500 metre sürükledi!
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