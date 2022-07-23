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Kamyon gecekondunun üzerine uçtu! Kaza anı kamerada

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Giriş: 23.07.2022 07:54
Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol üzerinde bulunan bir gecekondunun çatısına uçtu. Enkaz altında kalan 4'ü yaralı toplam 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kamyon gecekondunun üzerine uçtu!
Kamyon gecekondunun üzerine uçtu!
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