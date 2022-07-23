23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Kamyon gecekondunun üzerine uçtu! Kaza anı kamerada
Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, yol üzerinde bulunan bir gecekondunun çatısına uçtu. Enkaz altında kalan 4'ü yaralı toplam 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.