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Kamyon elektrikli bisikletli kadına çarptı! Genç kadın kaza sonucu hayatını kaybetti

Kamyon elektrikli bisikletli kadına çarptı! Genç kadın kaza sonucu hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 23:13
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollebey köy yolu Kefkenaltı mevkisinde kaza meydana geldi. E.Y.'nin kullandığı 67 SF 802 plakalı tomruk yüklü kamyon, önünde giden elektrikli bisikletli Nişan Keskin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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