24 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kamyon elektrikli bisikletli kadına çarptı! Genç kadın kaza sonucu hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollebey köy yolu Kefkenaltı mevkisinde kaza meydana geldi. E.Y.'nin kullandığı 67 SF 802 plakalı tomruk yüklü kamyon, önünde giden elektrikli bisikletli Nişan Keskin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.