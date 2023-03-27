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Kamuya 136 BİN PERSONEL alınacak! Hangi bakanlık kaç kişi alacak?

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 12:05
Kamuya 136 bin personel alınacak. Kamuda hangi bakanlık kaç yeni personel alımı yapacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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Hangi bakanlık kaç kişi alacak?
Hangi bakanlık kaç kişi alacak?
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