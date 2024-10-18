Kamuda tasarruf önlemleri tüm hızıyla sürüyor!

Kamuda alınan tasarruf önlemleri gelecek yıl içinde meyvelerini verecek. Devletin kasasına 2025 yılında harçlardan 282, 5 milyar TL girmesi bekleniyor. Taşınmazlardan ise 18,4 milyar liralık bir gelirin sağlanması hedefleniyor.

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