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Kamuda tasarruf önlemleri tüm hızıyla sürüyor!

Kamuda tasarruf önlemleri tüm hızıyla sürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 21:54
Kamuda alınan tasarruf önlemleri gelecek yıl içinde meyvelerini verecek. Devletin kasasına 2025 yılında harçlardan 282, 5 milyar TL girmesi bekleniyor. Taşınmazlardan ise 18,4 milyar liralık bir gelirin sağlanması hedefleniyor.
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