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Kamış köyünün başı kurtlarla dertte

Kamış köyünün başı kurtlarla dertte

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 12:15
Güncelleme:28.09.2024 12:15
Muş'un Kamış köyünde son yıllarda artan kurt saldırısı, köy sakinlerini tedirgin ediyor.
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