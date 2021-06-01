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Kamile Yavuz'un katilinin ilk cinayeti değil! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

DHA
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Giriş: 01.06.2021 09:35
Güncelleme:01.06.2021 09:48
Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahsın daha önce işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. Olayda, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Yavuz, aralarında çıkan tartışma sonucu iki çocuk annesi eşi Kamile Yavuz'u çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.
Çocuklarının gözü önünde öldürdü!
Çocuklarının gözü önünde öldürdü!
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