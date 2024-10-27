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Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 16:32
Samsun'da kalp krizi geçiren 64 yaşındaki şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti.
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