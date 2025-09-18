Kalp krizi geçiren uzman çavuş Hüseyin Günay şehit oldu!

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay görevi başındayken kalp krizi sonucu şehit oldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in, "Kahraman silah arkadaşımız 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehdimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." mesaj yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN