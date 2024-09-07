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Kalp krizi geçiren traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren traktör sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 16:19
Çorum'un Alaca ilçesinde, traktör kullanırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.
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