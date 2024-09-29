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Kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

Kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 17:09
Konya'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
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