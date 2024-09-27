Kalp krizi dünyada en yaygın ölüm nedeni

Kalp ve damar hastalıkları dünyadaki ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve stres kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Özellikle son yıllarda kalp krizi vakaları bir hayli artmış vaziyette. Önceden 40'lı yaşlarda görülen kalp rahatsızlıkları, artık 20'li yaşlara kadar inmiş durumda.

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