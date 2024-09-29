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Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 09:05
Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin kalp sağlığı karnesi zayıf çıktı. Her 2.5 dakikada bir kişinin kalp ve damar hastalığı yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen uzmanlar kalp sağlığı için önemli bilgiler verdi.
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