Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin kalp sağlığı karnesi zayıf çıktı. Her 2.5 dakikada bir kişinin kalp ve damar hastalığı yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen uzmanlar kalp sağlığı için önemli bilgiler verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN