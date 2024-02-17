Kalp hastalıklarına dikkat! Türkiye kalp hastalıklarında 1. sırada!

Kalp damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Peki kalp damar sağlığı nasıl korunmalı? Kalbimizi nasıl korumalıyız? Uzmanlar düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekiyor.

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