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Kalp hastalıklarına dikkat! Türkiye kalp hastalıklarında 1. sırada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 09:19
Kalp damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Peki kalp damar sağlığı nasıl korunmalı? Kalbimizi nasıl korumalıyız? Uzmanlar düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekiyor.
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Türkiye kalp hastalıklarında 1. sırada!
Türkiye kalp hastalıklarında 1. sırada!
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