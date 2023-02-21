Kalp doktoru mucize kurtuluşlara şahit oldu! Prof. Dr. Durdu: umut etmekten hiç vazgeçmedik

Meslek hayatındaki en zorlu süreci deprem bölgesinde yaşayan kalp doktoru Prof. Dr. Serkan Durdu enkazdan çıkarılan mucize hayatları anlattı. "Umut etmekten hiç vazgeçmedik" diyen doktor can kurtarmak için mücadelenin sonu olmadığını söyledi.

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