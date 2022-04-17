17 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kalkınan şehirler: Gaziantep
Türkiye son 20 yılda eğitimden spora, tarımdan sanayiye, ulaşımdan sağlığa varıncaya kadar dev yatırım hamleleriyle gücüne güç kattı. Bir bir hayata geçen bu projelerle şehirlerde büyük bir kalkınma hamlesi başladı. O illerden biri... Ev sahipliği yaptığı limanları ve bereketli topraklarıyla bilinen ama son yıllarda spordan sağlığa yapılan yatırımlarla çağ atlayan akdenizin incisi Mersin...