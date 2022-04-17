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Kalkınan şehirler: Gaziantep

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Giriş: 17.04.2022 14:56
Türkiye son 20 yılda eğitimden spora, tarımdan sanayiye, ulaşımdan sağlığa varıncaya kadar dev yatırım hamleleriyle gücüne güç kattı. Bir bir hayata geçen bu projelerle şehirlerde büyük bir kalkınma hamlesi başladı. O illerden biri... Ev sahipliği yaptığı limanları ve bereketli topraklarıyla bilinen ama son yıllarda spordan sağlığa yapılan yatırımlarla çağ atlayan akdenizin incisi Mersin...
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Kalkınan şehirler: Gaziantep
Kalkınan şehirler: Gaziantep
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