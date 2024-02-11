Kalıcı konutların yapımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta 9 bin 287 konut törenle teslim edildi. Peki yapımı devam diğer konutlar ne zaman teslim edilecek? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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