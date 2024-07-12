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Kaleiçi’nde yoğun duman itfaiyeyi alarma geçirdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 12:33
Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde bir restoranda çıkan baca yangını itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yangın restoran çalışanları tarafından hortumla söndürüldü.
Kaleiçi’nde yoğun duman itfaiyeyi alarma geçirdi
Kaleiçi’nde yoğun duman itfaiyeyi alarma geçirdi
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