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Kalehisarda 800 yıllık kandil bulundu

Kalehisarda 800 yıllık kandil bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 11:46
Çorum'un Alaca ilçesin yürütülen Kalehisar kazı çalışmalarında 800 yıllık kandil bulundu.
Kalehisarda 800 yıllık kandil bulundu
Kalehisarda 800 yıllık kandil bulundu
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