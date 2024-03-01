Kaldırımda yürüyen 2 kişiye otomobil çarptı! “Bu bir kaza değil, cinayet”

Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye otomobiliyle çarparak ölümlerine yol açan sürücü Mehmet Can Dandin'in kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan sürücüde alkol veya uyuşturucu olup olmadığı ise kan testi ile belirlenecek. İşte detaylar…

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