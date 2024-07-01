Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar

Başakşehir'de gece saatlerinde iki kişi kaldırıma oturmuş olan bir kadını kaldırarak oradan götürmek istedi. Kadının saçından, kafasından ve kollarından tutarak sürüklemeye çalışan şahıslar, yanlarında duran kişileri de uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.