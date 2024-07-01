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Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 12:47
Başakşehir'de gece saatlerinde iki kişi kaldırıma oturmuş olan bir kadını kaldırarak oradan götürmek istedi. Kadının saçından, kafasından ve kollarından tutarak sürüklemeye çalışan şahıslar, yanlarında duran kişileri de uzaklaştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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