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Kaldırımda gördüğü boşlukta öyle bir şey yaptı ki... İşte görenleri büyüleyen üç boyutlu tebeşir sanatı

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Giriş: 06.01.2022 16:21
Amerikalı sokak sanatçısı David Zinn'in tebeşir kullanarak yaptığı çizimler görenlerin beğenisini topluyor. Çizimlerini yaptığı yerler ise şaşkına çeviriyor. İşte o üç boyutlu tebeşir sanatı...
Tebeşirle öyle bir şey yaptı ki! Görenler büyülendi TEBEŞİRLE ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ! GÖRENLER BÜYÜLENDİ
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