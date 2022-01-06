06 Ocak 2022, Perşembe
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Kaldırımda gördüğü boşlukta öyle bir şey yaptı ki... İşte görenleri büyüleyen üç boyutlu tebeşir sanatı
Amerikalı sokak sanatçısı David Zinn'in tebeşir kullanarak yaptığı çizimler görenlerin beğenisini topluyor. Çizimlerini yaptığı yerler ise şaşkına çeviriyor. İşte o üç boyutlu tebeşir sanatı...