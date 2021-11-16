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Kaldırımda bekleyen kadın geri gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 16.11.2021 12:50
Antalya’da otomobilini park yerinden çıkarmak isteyen dikkatsiz sürücü geri gelirken her şeyden habersiz şekilde kaldırımda bekleyen kadına çarptı. Kadın ezilme tehlikesi geçirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Muratpaşa ilçesi Güvenlik mahallesi 281 sokak üzerinde meydana gelen olayda, otomobilini park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü otomobili ile önce ileri giderek bir kaç manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Sonra geri geri gelerek şansını deneyen sürücünün diğer yayaları da tedirgin ettiği dikkatlerden kaçmazken, olaydan habersiz arkası dönük şekilde kaldırımda bekleyen bir kadın aracın kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kadına çarptığını fark eden dikkatsiz sürücü frene basarken kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, etraftaki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı. Dikkatsiz şoförün de kadının yanına gelmesiyle birlikte vatandaşlar tepki gösterirken kazazede kadın yere oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Olayda neyse ki kimse zarar görmezken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaldırımda bekleyen kadın geri gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu... O anlar kamerada
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