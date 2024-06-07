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Kahvehaneye kaleşnikoflu saldırı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 07.06.2024 23:13
Avcılar'da bir kahvehaneye uzun namlulu silah ve tabancayla kurşun yağdıran kimliği belirsiz 3 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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