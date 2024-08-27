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Kahvehanenin önün silahlı çatışma çıktı! 3 kişi ağır yaralandı

Kahvehanenin önün silahlı çatışma çıktı! 3 kişi ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 01:37
Bursa'nın Gemlik ilçesinde İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada D.S., yanında bulunan tabanca ile rastgele 8 el ateş etti. O sırada olayla ilgisi olmayan ve sokak üzerinde bir kahvehanede oturan H.M., M.T. ve K.B. yaralandı. Şüpheli D.S., olay yerinde hızla kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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